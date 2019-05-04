يديعوت: إصابة منزل في مستوطنة أوفاكيم بصاروخ أطلق من قطاع غزة دون إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 23:21
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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن توسيع رقعة القصف لتطال مدينة اسدود
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو ومغتصباته في غلاف غزة بعشرات الصواريخ
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: القصف رد على ايغال العدو بدماء أبناء شعبنا وتعمّده استهداف المقاومين بالمواقع العسكرية
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: ردنا سيكون أقسى وأوسع في حال تمادي العدوان وسنبقى الردع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا
الصحة الفلسطينية: شهيدان و12 مصاب جرّاء قصف طائرات الاحتلال مواقع ومناطق مختلفة بقطاع غزّة
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطين أبو عرار(حامل) وابنتها(سنة وشهرين) واصابة ابنتها الثانية بقصف منزلهم شرق غزة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للجيش في الاستمرار بقصف قطاع غزة
جيش العدو الاسرائيلي: إطلاق 200 صاروخ من قطاع غزة نحو المستوطنات والقصف وصل الى " بيت شيمس" في محيط القدس المحتلة
اعلام العدو: سقوط ثلاثة صواريخ في كريات غات أصاب أحدها مبنى بشكل مباشر وسقوط اصابات احداها خطرة
سلطات العدو تعلن إغلاق كل معابر المخصصة لنقل البضائع ومنطقة الصيد البحري مع قطاع غزة
سوريا: الجيش التركي يقصف قرى حربل والشيخ عيسى ومنغ وعين قنة بمحيط تل رفعت بريف حلب الشمالي
الدفاع التركية: مقتل ضابط تركي واصابة آخر جرّاء هجوم للوحدات الكردية بمنطقة تل رفعت شمال سوريا
الدفاع التركية: مقتل 3 جنود بقذائف أطلقها حزب العمال الكردستاني من شمال العراق على قاعدة عسكرية بمحافظة هكاري الحدودية
نائب الأمين العام لحزب الل الشيخ نعيم قاسم يؤكد على جهوزية المقاومة لمواجهة كل الإحتمالات أمام التهديدات الاسرائيلية
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: المطلوب اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومتوازنة لانقاذ الوطن من أي خلل في موازنته
وزير الخارجية جبران باسيل: نخوض معركة سياسية لتحرير القرار الوطني الاقتصادي من الهيمنة الخارجية
فنزويلا: الرئيس نيكولاس مادورو يدعو الجيش إلى التأهب للدفاع عن الوطن تحسبا لأي هجوم تقرر أميركا شنه ضدّ البلاد
نيجيريا: جماعة بوكو حرام تستولي على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد قبل استعادتها اثر هجوم قتل فيه 5 جنود واختفاء 30
أميركا: صابة 4 أشخاص وفقدان 3 آخرين بانفجار كبير في مصنع للمواد الكيميائية في وكيغان بولاية ايلينوي
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جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
يديعوت: إصابة منزل في مستوطنة أوفاكيم بصاروخ أطلق من قطاع غزة دون إصابات
منذ 2 ساعة
4 May، 2019
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