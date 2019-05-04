تجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 21:43

تجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

منذ 6 mins 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

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