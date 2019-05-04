شهيدان في غزة والمقاومة تدك المستوطنات بالصواريخ

تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة الرد على العدوان الصهيوني مطلقة أكثَرَ مِن مئتي صاروخ على الأراضي المحتلة، بحَسَبِ ما أفادَ إعلامُ العدو.

وأشار إعلامُ العدوِ إلى أنَ سلطاتِ الإحتلال فَتَحتِ الملاجئَ في مدينةِ اسدود المحتلة، وأخلَتِ شواطئَ المدينة، بعدَ دَويِ صفاراتِ الإنذارِ في المِنطقة واعتراضِ صاروخينِ بواسطةِ نِظامِ القبةِ الحديدية. ووَصَفَت صحيفةُ معاريف الوضعَ بالقولِ إنَّ وابلاً من الصواريخِ سقطَ على (نَتيفوت) و(عسقلان) و (شاعر هنيغيف). وتحدثَ اِعلامُ العدوِ عن انهيارِ مبنىً في كيسوفيم بعدَ سقوطِ صاروخٍ أُطلِقَ من قطاعِ غزة.

وأغلقَ الاحتلالُ مَعبَرَي كرم أبو سالم وبيت حانون جنوبَ وشمالَ قِطاعِ غزة ومنعَ الصيدَ بشكلٍ كاملٍ في بحرِها.

سلطاتُ الاحتلالِ قررت اغلاقَ المجالِ الجوي جنوبَ فلسطينَ المحتلة واعلن عن توقف حركة قطارات السكك الحديدية بين مدينتي بئر السبع وعسقلان.

واستشهد فلسطينيان بينهما رضيعة تبلغ من العمر سنة وشهرين، جراء استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة،وشنت طائرات الإحتلال سلسلة من الغارات على قطاع غزة في تصعيد جديد، حملت المقاومة مسؤوليته للعدو. واستهدفت الغارات أيضاً مواقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

ورَدَتِ المقاومةُ على العدوان الصهيوني بِرَشَقاتٍ صاروخيةٍ، استهدفت مستوطنات العدو، في الأراضي المحتلة.

المصدر: قناة المنار