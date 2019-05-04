وزارة الصحة في قطاع غزة: شهيدان و 12 إصابة بجروح مختلفة جراء تصعيد العدو الإسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على قطاع غزة حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 19:57

وزارة الصحة في قطاع غزة: شهيدان و 12 إصابة بجروح مختلفة جراء تصعيد العدو الإسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على قطاع غزة حتى الآن

منذ 21 mins 4 May، 2019
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