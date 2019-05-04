الناطق باسم جيش الاحتلال: هاجمنا 70 هدفا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 19:57

الناطق باسم جيش الاحتلال: هاجمنا 70 هدفا بغزة

منذ 25 mins 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

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