الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر سنة وشهرين وإصابة أمها بجراح خطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهما شرقي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 19:57

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر سنة وشهرين وإصابة أمها بجراح خطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهما شرقي غزة

منذ 48 mins 4 May، 2019
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