#عسير: استهداف تجمع لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ موجه قبالة #منفذ_علب ومصرع عدد منهم(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 19:58

#عسير: استهداف تجمع لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ موجه قبالة #منفذ_علب ومصرع عدد منهم(المسيرة)

منذ 52 mins 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

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