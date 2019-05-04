الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو ومغتصباته في غلاف غزة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

وأكدت الغرفة في بيان لها “إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا”.

المصدر: غرفة العمليات المشتركة