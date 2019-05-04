وفد أمريكي يزور القرم ينتقد سياسة بلاده الصارمة تجاه شبه الجزيرة

أعلن جو ماكينتاير، ممثل الوفد الأمريكي الذي زار مؤخرا شبه جزيرة القرم، أن القرم لا يستحق مثل هذه السياسة الصارمة للعقوبات من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن تصريح لماكينتاير الذي هو أيضا عضو “الشبكة العالمية لمناهضة الأسلحة في الفضاء”: “لقد أحببنا منطقة القرم، لقد وقعنا في حبها​​​. ولا تعكس المعلومات التي نتلقاها من الصحافة في بلدنا، الواقع الذي رأيناه. التقينا بالناس وأدركنا أن المعلومات التي تلقيناها من صحافتنا، ليست دقيقة تماما. ونحن مندهشون جدا من أن السياسة الأمريكية متطرفة جدا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم. لا يستحق القرم ذلك. ولا أرى السبب الذي يجعل حكومتي لا يمكن أن تكون صديقا جيدا لشبه جزيرة القرم وروسيا”. وعبر عن اعتقاده أن الدول الغربية ارتكبت خطأ كبيرا من خلال فرض العقوبات.

وأضاف: “من الواضح بالنسبة لنا أن الاستفزازات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية ضد شبه جزيرة القرم غير مسؤولة تماما وليس لها أي معنى”.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن وفدا من الشخصيات العامة من الولايات المتحدة وصل في زيارة إلى شبه جزيرة القرم. ويضم الوفد نحو 20 شخصية، من بينهم ممثلون عن المملكة المتحدة والسويد وإسرائيل ونيبال، وسيبقى الوفد في القرم حتى الـ5 من الشهر الجاري.

وجرى انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا إثر استفتاء شعبي عام جرى في الـ16 من مارس عام 2014، عبر فيه نحو 96% من سكان المنطقة عن رغبتهم بعودة شبه الجزيرة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

المصدر: وكالات