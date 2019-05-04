مقتل 43 إرهابيا بتنظيم “داعش” في أفغانستان بينهم قيادي أوزبكستاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 43 إرهابيا بتنظيم “داعش”، بينهم قائد المقاتلين، من أوزبكستان بضربات جوية استهدفت معاقل المتطرفين في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: “شنت قوات التحالف الدولي بالتنسيق مع القوات البرية الأفغانية غارتين جويتين على مراكز تدريب “داعش” في منطقة ديجال سار وتشابا داره في ننغرهار، وقتل فيها 43 إرهابيا من “داعش”، بينهم أجانب من الجنسيتين الأوزبكية والباكستانية”.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن “بين القتلى المدعو إسماعيل مسؤول المقاتلين من أوزبكستان، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضم مؤخرا إلى جماعة خراسان فرع تنظيم “داعش” في أفغانستان وباكستان”.

وتعد ولاية ننغرهار شرق أفغانستان والمتاخمة للحدود مع باكستان معقلا رئيسيا للتنظيمات الإرهابية، ورغم زخم العمليات العسكرية والضربات الجوية من القوات الأفغانية وحلفائها الأجانب ضد هؤلاء منذ نشأتهم في 2013 ، إلاّ أنها لم تستطع القضاء عليهم نهائيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك