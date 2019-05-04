إعلام العدو: سقوط ثلاثة صواريخ في كريات غات أصاب أحدها منزلاً بشكل مباشر وسقوط إصابات احداها خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 16:29

إعلام العدو: سقوط ثلاثة صواريخ في كريات غات أصاب أحدها منزلاً بشكل مباشر وسقوط إصابات احداها خطرة

منذ 49 mins 4 May، 2019
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