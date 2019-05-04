لاريجاني: السعودية والإمارات عاجزتان عن رفع مبيعاتهما النفطیة

اعتبر علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن السعودية والإمارات تفتقدان لقدرة زيادة سعر وحجم مبيعاتهما النفطية، و”لو كان بإمكانهما ذلك لفعلتا”.

وقال لاريجاني في المؤتمر الـ 14 لجمعية الجغرافيا الإيرانية في جامعة “شهيد بهشتي” بطهران اليوم السبت: “أمريكا تمارس حربا نفسية، لعلمها أن عدم بيع النفط الإيراني سيضغط بدوره على قطاع النفط العالمي، لذلك تلجأ لهذه العمليات النفسية”.

وأضاف لاريجاني أن “هذه الأساليب قد تأتي ثمارها لبضعة أيام، ولكن ما تلبث أن تنكشف، بعد نقص المعروض النفطي، وخلال أيام وأسابيع ستنعكس الضغوطات عليهم”.

وأشار إلى فنزويلا، موضحا أنها من الدول الغنية بالنفط التي لا تخضع للسيطرة الأمريكية، ولذلك أفتعلت واشنطن الأزمة في هذا البلد. والأمر كذلك ينطبق على تاريخ إيران، إذ إن أغلب صراعات أمريكا وبريطانيا كانت حول نفط إيران.

المصدر: فارس

المصدر: وكالة فارس