إعلام العدو: إطلاق 130 صاروخاً من قطاع غزة نحو المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 16:29

إعلام العدو: إطلاق 130 صاروخاً من قطاع غزة نحو المستوطنات

منذ 51 mins 4 May، 2019
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