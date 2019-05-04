مقتل 9 جنود ليبيين في هجوم على معسكر تدريب جنوب البلاد

أعلن رئيس بلدية سبها حامد الخيالي أن تسعة جنود قتلوا السبت، في هجوم على معسكر تدريب تابع لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خلفية حفتر، شرق البلاد، بالمدينة الواقعة في جنوب ليبيا. وأفاد الخيالي لموقع “العين الإخبارية” على “تويتر”، بوقوع “9 قتلى بصفوف الجيش الليبي في هجوم إرهابي على معسكر للقوات المسلحة”، مشيراً إلى أن “بعض الجنود تعرضوا للذبح على يد الإرهابيين”. ولم يحدد الخيالي هوية المهاجمين. فيما رجح مصدر محلي ،لوكالة “سبوتنيك”، أن “يكون المسلحين من قوة حماية الجنوب”. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على قوات الجيش الليبي في مدينة سبها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية