تنظيم #داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات الجيش الليبي في مدينة سبها بجنوب #ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 14:36

تنظيم #داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات الجيش الليبي في مدينة سبها بجنوب #ليبيا (سبوتنيك)

منذ 35 mins 4 May، 2019
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