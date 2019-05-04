جيش الاحتلال يحذّر جنوده من التعرض لعمليات خطف او قنص على حدود قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 14:36

جيش الاحتلال يحذّر جنوده من التعرض لعمليات خطف او قنص على حدود قطاع غزة

منذ 51 mins 4 May، 2019
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