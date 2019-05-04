لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار/ مايو – الخارجية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 14:36

لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار/ مايو – الخارجية الروسية

منذ 1 ساعة 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

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