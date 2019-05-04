لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار/ مايو – الخارجية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 14:36
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إعلام العدو: إستنفار قوات الجيش الإسرائيلي وإغلاق للطرقات والمحاور في غلاف غزة بسبب توتر الوضع الأمني
المقاومة الفلسطينية تطلق صليات صاروخية نحو مستوطنات العدو وبلدية عسقلان تفتح الملاجئ
صحيفة معاريف: وابل من الصواريخ تسقط على نتيفوت وعسقلان وشاعر هنيغيف
إعلام العدو: إطلاق أكثر من 90 صاروخا من قطاع غزة نحو المستوطنات
إعلام العدو: إنهيار مبنى في "كيسوفيم" نتيجة صاروخ أطلق من قطاع غزة
سلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي جنوبي فلسطين المحتلة بسبب التصعيد مع غزة
جيش الاحتلال يحذر جنوده من التعرض لعمليات خطف أو قنص عند الحدود مع قطاع غزة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الحرب إثر التصعيد مع غزة
مراسل المنار: شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة
طائرات العدو الاستطلاعية تستهدف أرضا خالية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
مدفعية العدو تجدد استهداف مرصد للمقاومة الفلسطينية بمنطقة الفراحين شرق خان يونس
المتحدث باسم حماس: المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال وهي ملتزمة بالدفاع عن شعبها
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: العدو على موعد مع مفاجآت المقاومة إذا استمر في عدوانه
الجهاد الإسلامي: جرائم القنص التي نفذها الاحتلال يوم أمس هي إعدامات ميدانية وينبغي الرد عليها بالمثل
إعلام العدو: بعكس الجولات السابقة حماس تبدأ إطلاق الصواريخ على نطاق بعيد مثل "اسدود"
إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 4 بعد استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة شرق مخيم البريج
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران الآن في حرب سياسية واقتصادية ونفسية مع الولايات المتحدة وسننتصر فيها
الشيخ روحاني: على إيران زيادة الصادرات غير النفطية ومواصلة بيع النفط لمواجهة العقوبات الأميركية
الشيخ روحاني: واشنطن تريد أن تكون إيران خاضعة للقرار الأميركي كما كانت قبل 40 عاما
الشيخ روحاني: أميركا تريد بث الخلاف داخل البلاد لتصل الى أهدافها وليس أمامنا الاّ الصمود والمواجهة معها
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: السعودية والإمارات تفتقدان للقدرة على زيادة سعر وحجم مبيعاتهما النفطية
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: لو حصل نزاع في المنطقة فإن أي طرف لن يكون بمنأى عنه
الجيش السوري يستهدف آليات ومقرات المسلحين في الجنابرة واللطامنة وكفرنبودة وقلعة المضيق والصهرية بريف حماه
التلفزيون السوري ينفي سيطرة الإرهابيين على محيط مدينتي محردة والسقيلبية وحواجز الجيش السوري بريف حماه الشمالي الغربي
الجيش السوري يدمر آليات لجبهة "النصرة" في قرى حاس وسفوهن واحسم والجانودية بريف إدلب الجنوبي
سقوط عدة قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة في مدينة حلب مصدرها الجماعات المسلحة
الخارجية الأميركية: وافقنا على مبيعات محتملة لأسلحة بقيمة 6 مليارات دولار للبحرين ودولة الإمارات في 3 صفقات منفصلة
وقفة احتجاجية في العاصمة البريطانية لندن ضد الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والبحرين
رويترز: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى باتجاه الشرق من مدينة ونسان على الساحل الشرقي
رويترز: هبوط طائرة بوينغ 737 اضطراريا على نهر فلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا يوجد قتلى
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جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار/ مايو – الخارجية الروسية
منذ 1 ساعة
4 May، 2019
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لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي
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