سلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي جنوبي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 14:37

سلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي جنوبي فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 4 May، 2019
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