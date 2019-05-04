‫العطس صباحا لدى الأطفال.. علام يدل؟

تهاجم نوبات العطس بعض الأطفال صباحا ‫على وجه التحديد، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة على هذا السؤال أوضحت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية ‫(ECARF) أن نوبات العطس الصباحية لدى الأطفال تشير إلى الإصابة بما ‫يعرف بحساسية الغبار المنزلي، والتي تشمل أعراضها أيضا السعال والرشح ‫وتورم العين.

‫وأضافت المؤسسة أن الفرق بين حساسية الغبار المنزلي ونزلة البرد يكمن في ‫أن أعراض الحساسية تظهر غالبا في الصباح والمساء على وجه الخصوص، بينما ‫تستمر أعراض نزلة البرد طوال اليوم. ويرجع سبب ذلك إلى أن حشرات عث الغبار المنزلي المسببة للحساسية تعيش في الفراش.

‫وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة لعلاج الحساسية ‫في الوقت المناسب؛ نظرا لأنها قد تتفاقم وتُصيب الطفل بربو مزمن.

‫وإلى جانب علاج الحساسية ينبغي أيضا محاربة حشرات عث الغبار المنزلي.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء