فيسبوك يدرس عملة مشفرة تنافس “بتكوين”

تخطط شركة فيسبوك لإنشاء نظام دفع قائم على عملة مشفرة، يمكن تدشينه لمليارات من المستخدمين حول العالم، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

النظام يمكن أن يستخدم عملة إلكترونية مماثلة للبتكوين، لكنها مختلفة حيث إن فيسبوك يهدف إلى إبقاء قيمة العملة مستقرة. فالبتكوين والعملات الإلكترونية المماثلة سريعة التأثر بالتقلبات في القيمة.

وأفيد بأن ذلك النظام يمكن أن يقوض بطاقات الائتمان عن طريق تجنب رسوم المعاملة المسؤولة عن الكثير من إيراداتها، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”.

ونقل تقرير “وول ستريت جورنال” عن مصادر على دراية بالأمر قولها إن فيسبوك تقوم بتجنيد العشرات من الشركات المالية والتجار عبر الإنترنت لإطلاق الشبكة.

وقد تتضمن خطط عملاق الإنترنت طرقًا لمكافأة المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعلانات أو غيرها من الميزات ماليا، فيما تقول شركة فيسبوك أنها تستكشف حاليا الكثير من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا العملات المشفرة.

المصدر: سكاي نيوز