تواصل قصف الاحتلال على أهداف متفرقة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 12:42

تواصل قصف الاحتلال على أهداف متفرقة في قطاع غزة

منذ 21 mins 4 May، 2019
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