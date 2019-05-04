بعض الامهات يشعرن بالقلق عند اصابة اطفالهم بالفواق ظنا منهن ان قد يسبب الازعاج لأطفالهن، لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن أسباب حدوث الحازوقة عند الرضع وطرق علاجها.

تسمى الحازوقة أيضا بالفواق، تحدث عند الرضع عندما يتسبب شيء في تشنج الحجاب الحاجز عند الطفل، هذا يجبر الهواء الى الخروج عن طريق الأحبال الصوتية المغلقة، مما يخلق صوت الفواق.

لا تزال أسباب تشكل الحازوقة عند الأطفال غير واضحة ولكن ممكن أن يتسبب الغذاء في تشنج الحجاب الحاجز وهذا قد يحدث جراء:

-أكل الطفل بسرعة كبيرة

-ادخال الهواء أثناء الأكل.

يمكن لهذه العوامل أن تتسبب في تمدد معدة الطفل وبالتالي الضغط على الحجاب الحاجز مسببة التشنجات، التي تؤدي إلى حدوث الفواق. عند حدوث الفواق بشكل متكرر، فانه قد يكون ناجم عن مشكلة صحية أساسية مثل الارتجاع المعدي المريئي، في هذه الحالة يعود الطعام المهضوم جزئيا مع حمض المعدة إلى المريء.

وأثناء عودته إلى المريء فإن حمض المعدة يمر عن طريق الحجاب الحاجز، مما قد يتسبب في تهيجه.

لا يسبب الفواق عادة اذى للطفل، لذلك من الجيد ترك الطفل عند إصابته بالفواق ولكن عليك اتخاذ الاجراءات التالية في حال عدم توقفها:

-قد يساعد امتصاص الطفل للرضاعة في إيقاف الفواق عنده لان عملية الامتصاص تساعد في استرخاء عضلات الحجاب الحاجز

-كما ذكرنا سابقا فان احدى اسباب الفواق قد تكون امتلاء معدة الطفل بالهواء لذلك من الضروري جعل الطفل يتجشأ بعد إطعامه للمساعدة في تفريغ معدته من الهواء

-وفقا للاكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من المستحسن أن يتجشأ الأطفال الذين يرضعون عن طريق الزجاجة في كل مرة يرضعون فيها من 2-3 اونصة

-إذا كان الطفل يرضع من الثدي من المستحسن أن يتجشأ الطفل اثناء التبديل بين الثديين

-يمكن إعطاء الطفل مزيج من الماء والأعشاب مثل البابونج والقرفة

-إن فرك ظهر الطفل يمكن أن يوقف التشنجات المسببة للفواق.

هناك بعض العلاجات التي عليك الابتعاد عنها تمام مثل:

-افزاع الطفل

-سحب اللسان

-جعل الطفل يشرب ماء وهو رأسا على عقب.

هذه العلاجات المفترضة من الممكن أن تزعج الطفل وتسبب خطرا ومضاعفات له.

غالبا ما يصعب عليك منع حدوث الفواق لدى طفلك ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مثل:

-إطعام الطفل قبل أن يصبح جائعا جدا

-إطعام الطفل بكميات صغيرة

-بعد كل رضعة يجب إجلاس الطفل بشكل مستقيم لمدة نصف ساعة

-التأكد من وضعية الطفل عند الرضاعة بحيث لا يكون هناك هواء حول الحلمة

-التاكد من اغلاق فم الطفل حول الحلمة بشكل كامل.

تعتبر الفواق أمرا طبيعيا لدى الاطفال ما دون سن 12، ولكن إذا كان يعاني من الفواق بشكل متكرر فمن الجيد التحدث من الطبيب لانه قد يدل على وجود مشكلة صحية أخرى لدى طفلك.

وعليك ايضا التواصل مع الطبيب عند امتناع طفلك عن النوم بسبب الفواق وقد ينصحك بالامتناع عن العلاجات النمطية المستخدمة من قبل الأشخاص لعلاج تلك المشكلة.

المصدر: ويب طب