طائرات العدو الاستطلاعية تستهدف أرضاً خالية شرق #بيت_حانون شمال قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 10:43

طائرات العدو الاستطلاعية تستهدف أرضاً خالية شرق #بيت_حانون شمال قطاع #غزة

منذ 7 mins 4 May، 2019
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