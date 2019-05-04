المقاومة الفلسطينية تطلق صليات صاروخية نحو مستوطنتي #عسقلان و#سديروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 10:43
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رويترز: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى باتجاه الشرق من مدينة ونسان على الساحل الشرقي
رويترز: هبوط طائرة بوينغ 737 اضطراريا على نهر فلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا يوجد قتلى
جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
المقاومة الفلسطينية تطلق صليات صاروخية نحو مستوطنتي #عسقلان و#سديروت
منذ 10 mins
4 May، 2019
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