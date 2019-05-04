روسيا تتصدر قائمة مشتري الذهب في العالم العام الحالي

أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي، بأن كميات الذهب التي اشتراها البنك المركزي الروسي خلال الربع الأول من 2019، على ضوء رغبة موسكو تقليل اعتمادها على العملة الأميركية “الدولار” سجلت مستويات قياسية.

وأشار التقرير إلى أن الدول رفعت خلال الربع الأول من العام الحالي احتياطاتها إلى 145.5 طن من الذهب، أي بزيادة 68 بالمائة بالمقارنة مع نفسة الفترة من العام الماضي.

وأكد التقرير أن موسكو اشترت 55.3 طنا من الذهب وبهذا وصل حجم إجمالي احتياطي الذهب في البلاد أكثر من 2168 طن، في عام 2018 واشترت روسيا 274.3 طن من الذهب.

وأفاد التقرير بأن كازاخستان وتركيا والهند من بين المشترين للذهب هذا العام، كما جددت الصين وإكوادور وقطر وكولومبيا احتياطاتها.

المصدر: سبوتنيك