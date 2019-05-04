الإعلام العبري: في أقل من ساعة، إطلاق ما يزيد عن ٦٠ صاروخ تجاه مستوطنات غلاف #غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 10:43

الإعلام العبري: في أقل من ساعة، إطلاق ما يزيد عن ٦٠ صاروخ تجاه مستوطنات غلاف #غزة (فلسطين اليوم)

منذ 13 mins 4 May، 2019
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