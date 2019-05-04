الاحتلال يستنفر على حدود قطاع غزة خشية من رد المقاومة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، الاستنفار على حدود قطاع غزة خشية من رد المقاومة الفلسطينية عقب استشهاد 4 مواطنين بالأمس. وقال موقع واللاه ان الاحتلال اغلق شاطئ مستوطنة “زيكيم” الساحلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، أمام المُستجمين “الإسرائيليين”، إلى جانب إغلاقه شوارع وتلال بالقرب من قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في بيان أصدره وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية، إن هذه الخطوات اتخذت “نظرا لتقييم الوضع”. وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة قد دعت للنفير والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال عقب استشهاد 4 فلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم