الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بالصواريخ (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 10:43

الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بالصواريخ (فلسطين اليوم)

منذ 29 mins 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

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