كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا عقب الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 08:34
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كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا عقب الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية
منذ 10 mins
4 May، 2019
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