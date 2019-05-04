اسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت

النهار

نص الاتفاق مع شركات مُقدّمي الخدمات في قطاع الكهرباء على تركيب العدادات الذكيّة في مدّة أربع سنوات انقضى منها ثلاث حتّى اليوم من دون المباشرة إلّا في التجربة بمعدّل 1 في المئة.

أعدّت مجموعة سياسيّة حقوقيّة طعناً جديداً في حق أحد النوّاب بعد طعن سابق قدّم في حقّه أمام المجلس الدستوري.

يؤكّد سياسي لبناني أن الكلام عن حرب اسرائيلية وشيكة مجرّد تهويل والحرب المقبلة اقتصاديّة تجاريّة نفطيّة وليست عسكريّة جغرافيّة.

اللواء

صُرف النظر إلى أجل عن سلسلة مؤتمرات، كانت ستعقد في مقر رسمي، لأسباب العلم بها ينحصر فقط بالمعنيين بها. لا يزال بعض النواب الجدد والصغار في السّن، يشعرون بعدم ائتلاف مع الوضعية الجديدة لهم في ساحة النجمة.. بات بحكم المؤكد ان التخفيضات أو الإلغاء أو التجميد سيطال رواتب الموظفين القريبة من سقف مالي يتراوح بين الأربعة ملايين والخمسة.

الجمهورية

لاحظت أوساط إقتصادية أن نواباً ووزراء سارعوا إلى شراء سيارات جديدة من الخارج قبل دخول قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للوزراء والنواب حيّز التنفيذ.

يتردّد في أوساط حزب بارز أنه غير مُهتم بما يجري على صعيد إجراءات دولية تطاله وإن لديه من المقومات للإستمرار بلا أي تأثير على كوادره وقاعدته الشعبية.

المصدر: صحف