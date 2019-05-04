أردوغان: سنسلم جميع الأراضي السورية إلى أصحابها الحقيقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 08:33

أردوغان: سنسلم جميع الأراضي السورية إلى أصحابها الحقيقيين

منذ 1 ساعة 4 May، 2019
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