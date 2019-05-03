الرئاسة التركية: على واشنطن التوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة

قال رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون ردّا على تصريحات للسفارة الأمريكية لدى أنقرة حول حرية الصحافة أن على واشنطن التركيز على مشاكلها المتواصلة منذ زمن طويل، بدلا من توجيه تهم إلى دول أخرى. وطالب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بـ”التوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة”.

جاء ذلك ردّا على تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى أنقرة، عبر حسابها في تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام. وقالت السفارة في التغريدة: “سنواصل دعوتنا تركيا من أجل ضمان حرية التعبير واستقلال القضاء والمحاكمات العادلة”.

وردّا على ذلك، قال ألطون سنواصل إصرارنا على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بـ”التوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة”. وأضاف: ينبغي على واشنطن “التركيز على مشاكلها المتواصلة منذ زمن طويل، كالفقر المدقع والتمييز العنصري، بدلا من توجيه تهم إلى دول أخرى”.

المصدر: وكالة الاناضول