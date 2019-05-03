مستوطنون صهاينة يُهاجمون سيارات الفلسطينيين في بلدة حوارة بنابلس

هاجم مستوطنون صهاينة مساء اليوم الجمعة، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، على الشارع الرئيس في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، إن عددا من المركبات تضررت جراء الهجوم، مشيرة إلى جنود الاحتلال أرغموا أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاقها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز حوارة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى سلوك طريق عورتا كبديل، كما شهد الطريق الممتد بين حوارة وزعترة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم