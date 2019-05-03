شركة النفط الوطنية الايرانية تفتتح ممثلية لها في العراق

تم الاعلان عن افتتاح قريب لممثلية شركة النفط الايراني في العراق، بهدف تسهيل نشاطات المنتجين الايرانيين في هذا البلد. ونقلا عن وزارة النفط الايرانية، فقد تم على هامش المعرض الرابع والعشرين للنفط في طهران، عقد الإجتماع الأول بين كبار مدراء وزارة النفط العراقية ومنتجي معدات صناعة النفط، حضره مساعد وزير النفط العراقي ‘محمود عبد الامير هاشم’ ومدير صيانة وانتاج وتوفير السلع شركة النفط الايرانية ‘رامين قلمبر دزفولي’، فضلا عن مشاركة الجهات المنتجة للأجهزة النفطية.

وانعقد الإجتماع بهدف دراسة سبل تسهيل تأسيس مكتب يمثل شركة النفط الايرانية في العراق بالإضافة الي إيجاد صلة بين الصناع الايرانيين وقطاع صناعات النفط في العراق. وصرح دزفولي أن الممثلية سيتم تأسيسها قبل نهاية العام الحالي (حتى 21 مارس 2020)؛ مؤكدا وجود مساع للتوصل الى سبل تخلق تعاون بين المنتجين الايرانيين والقطاع الخاص الناشط في نفط العراق.

وأعلن المسؤول الايراني أن الشركات التي تحظى بتأييد من شركة النفط الوطنية الايرانية تستطيع المشاركة في مشاريع وزارة النفط في العراق.

ومن جهته، أكد وزير النفط العراقي ‘محمود عبد الأمير هاشم’ على هامش الإجتماع، تنمية العلاقات الثنائية في صناعات النفط، عازيا ذلك الي وجود مشتركات نفطية وغازية بين البلدين. هذا وأشار الى انتاج الصناع الايرانيين معدات ذات جود عالية، متوقعاً زيادة تعاون البلدين في قطاع النفط.

المصدر: وكالة انباء فارس