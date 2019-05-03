آية الله الشيخ عيسى قاسم في رسالة إلى الشعب البحريني: الإصلاح حتى يَصدُق لابد أن يركز على البعد السياسي والعلاقات بين الشعب والحكم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 23:55

آية الله الشيخ عيسى قاسم في رسالة إلى الشعب البحريني: الإصلاح حتى يَصدُق لابد أن يركز على البعد السياسي والعلاقات بين الشعب والحكم

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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