الخارجية الايرانية: على سلطات المنامة ان تعرف حجمها

نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في معرض رده على تصريحات وزير الخارجية البحريني “المسؤولين في المنامة بان يعرفوا حجمهم عند اطلاق التهديدات” وسخر قائلا “كيف يتسنى للذباب ان يسقط نسرا”.

وقال موسوي ردا على سؤال لمراسل الاذاعة والتلفزيون الايراني حول تخرصات وزير الخارجية البحريني المشوبة بالتهديد في انه لايسمح لايران باغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد ، “ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ضمان امن مضيق هرمز باعتبار شريان حيوي لامدادات الطاقة بالعالم مادات مصالح الشعب الايراني محفوظة في هذا الممر الحيوي ولكنها وبدوافع الخير وحق الجيرة تنصح مسؤولي هذا البلد بان يعرفوا حجمهم وان لايطلقوا تهديدا اكبر من حجمهم “.

واضاف ان الحكماء الايرانيين قالوا قبل قرون ” انى للذباب ان يسقط نسرا”

وادعى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط السعودية بان ايران ستخنق نفسها في حالة اغلاقها مضيق هرمز.

المصدر: وكالة فارس