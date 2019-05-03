شهداء باعتداءات صهيونية على قطاع غزة

استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب آخران بجراح حرجة، جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط قطاع غزّة، مساء اليوم، الجمعة، بعد وقت قصير من استهداف دوريّة إسرائيلية على حدود القطاع أدّت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.وفق ما افادت وسائل اعلام فلسطينية.

بعد إطلاق النار، قامت دبابّات الاحتلال بإطلاق طلقاتها نحو أهداف داخل القطاع، فيما قالت مصادر فلسطينيّة إن مدفعيّة الاحتلال أطلقت 3 قذائف على أهداف قرب مخيّم العودة شرقي البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 57 فلسطينياً جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة العودة الأسبوعيّة الـسابعة والخمسين، التي حملت اسم “الجولان عربيّة سوريّة”.

وقال المتظاهرون إن التسمية تأتي رفضًا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بـ”السيادة الإسرائيليّة” على الجولان المحتلّ.

وقال المتحدّث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم إن “مسيرات اليوم تأتي تأكيدًا على حضور القضايا القومية العربية في الوجدان والفعل الفلسطيني”، وشدّد على أنها تؤكد على “المصير المشترك لأمتنا العربية المجيدة”، منبّهًا إلى أن تحرير الأرض العربية يتطلب “توحيد جهود الأمة على العدو المركزي التمثل بإسرائيل وإنهاء الخلافات البينية، التي لا تخدم إلا الاحتلال”.

وأضاف قاسم أنّ مسيرات العودة كانت “حائط صدٍّ حقيقيًا” أمام الخطّة الأميركيّة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم “صفقة القرن”، مشيرًا إلى أن القرار الأميركي بضم الجولان هو أحد فصولها، وأضاف أنّ “استمرار المسيرات وإسنادها عربيًا، هو الصخرة التي ستتحطم عليها كل مشاريع تصفية الحقوق العربية”.

المصدر: عرب 48