مراسل المنار : شهيدان وعدد من الجرحى في قصف لقوات الإحتلال على موقع للمقاومة وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 20:31

مراسل المنار : شهيدان وعدد من الجرحى في قصف لقوات الإحتلال على موقع للمقاومة وسط غزة

منذ 38 mins 3 May، 2019
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