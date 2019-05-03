الإعلام العبري يتحدث عن إصابة جندي صهيوني جراء إطلاق نار استهدف قوة عسكرية على حدود قطاع غزة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 20:31

الإعلام العبري يتحدث عن إصابة جندي صهيوني جراء إطلاق نار استهدف قوة عسكرية على حدود قطاع غزة (قناة الاقصى)

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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