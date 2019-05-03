“اللويا جيرغا” يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في أفغانستان

اختتم الجمعة في العاصمة الافغانية كابول اجتماع للمجلس الكبير(اللويا جيرغا) الذي طالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في أفغانستان.

وجمع المجلس الكبير نحو 3200 زعيم ديني وقبلي وسياسيين ونوابا، وهذا الاجتماع الذي عقد الاسبوع الجاري، هو الأول من نوعه منذ العام 2013.

وقال المندوبون في بيان في ختام المؤتمر “على حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان إعلان وتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار اعتبارا من الأول من رمضان الذي يبدأ بعد بضعة أيام استجابة لرغبة ومطالب غالبية الشعب الأفغاني”.

وتضمن البيان الختامي 23 نقطة تحدد معايير اتفاق سلام مع طالبان، ويشير أيضا إلى “جدول زمني لانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي”، بالاضافة الى “حماية الدستور وحقوق كل الأفغانيين وحقوق المرأة ضمنا”.

من جهته، أكد الرئيس الافغاني أشرف غني أنه “مستعد للتنفيذ العادل والشرعي لمطلب وقف إطلاق النار”، وشدد على أن “ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد فقط”، ولفت الى انه “إذا كانت طالبان مستعدة تماما لوقف إطلاق نار حينها يمكن الحديث عن التفاصيل التقنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية