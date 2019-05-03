وفد من “تجمع العلماء” زار مطرانية الأرمن الأرثوذكس للتهنئة بالاعياد

زار قام وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة مسؤول العلاقات العامة الشيخ حسين غبريس الجمعة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان، حيث التقى المطران ناريك اليمزيان، وكان اللقاء مناسبة للحديث في قضايا روحية ووطنية وقومية.

وقدم الوفد للمطران اليمزيان التهنئة بالأعياد المجيدة، متمنيا أن “يعيدها الله عز وجل على اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة وقد تخلصوا من كل المشاكل التي يعانون منها وأهمها الوضع الاقتصادي المتردي، وأن يعيده على الوطن بتحرير أرضه المحتلة من العدو الصهيوني في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

وتمنى الوفد أن “يستطيع لبنان الإستفادة من ثرواته النفطية كاملة دون نقصان، وأن يُعيده على الأمة العربية باستعادة فلسطين وتحريرها من رجس العدو الصهيوني، وأن يمنَّ على العرب بوحدتهم في مواجهة قضاياهم المصيرية، خاصة المؤامرة التي تُنفذ ضدهم من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب الساعي لتدمير قدرات عالمنا العربي كي يكون خاضعاً للإرادة الأميركية وليصبح الكيان الصهيوني هو الدولة الحاكمة في المنطقة والمسيطرة على مقدرات شعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام