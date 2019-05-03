سلسلة اخبار محلية متفرقة

اعلن عمال مؤسسة مياهِ البقاع الاضراب المفتوحَ ابتداءً من الاثنينِ المقبلِ احتجاجاً على عدمِ صرفِ رواتبِهِم بعدَ انتهاءِ عَقدِ المشغل .

وخلالَ اعتصامٍ نفذوه أمامَ مركزِ فرعِ مؤسسةِ مياهِ البقاع في بعلبك، اكدَ العمالُ اَنهم اوقفوا الاضرابَ قبلَ اسبوعينِ تجاوباً مع المساعي والوعودِ التي تَلَقَّوها لحلِ مشكلتهِم لكنهُم عادوا الى التصعيدِ بعدما لَمَسوا عدمَ جديةٍ في التعاطي معَ مطالبِهِم.

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إعتصم عددٌ من أصحابِ الشاحناتِ على اوتوسترادِ الجية وقطعوا الطريقَ لبعضِ الوقت عندَ مَفرقِ وادي الزينة،احتجاجاً على ما وصفوهُ بعدمِ تجاوبِ وِزارةِ الداخلية معَ مطالبِهِم وعلى رأسِها الاستحصالُ على لوحاتٍ عمومية. المعتصمونَ طالبوا الدولةَ الإسراعَ بحلِ قضيتهِم، لأنَ الشاحناتِ هي مصدرُ رِزقِهِمُ الوحيد، مهددينَ بخُطُواتٍ تصعيديةٍ قد تَصِلُ إلى اغلاقِ الطريقِ بالكاملِ المرةَ المقبلة.

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دعت رئاسةُ الجالية اللبنانية في جمهورية بنين في غربِ افريقيا أبناءَ الجاليةِ إلى عدمِ التدخلِ في الحَراكِ والتطوراتِ الناجمةِ عن الازمةِ الداخليةِ في البلاد.

كما طلبت رئاسةُ الجالية من المواطنينَ عدمَ الهلعِ والخوف، لكن معَ أخذِ كلِ الاحتياطاتِ اللازمةِ وملازمةِ المنازلِ ما لم يكُن هناكَ اضطرارٌ يقتضي الخروجَ منها. بدوره، دعا إمامُ الجالية اللبنانية في كوتونو الشيخ عباس شحادي إلى عدمِ تناقلِ الأخبارِ والشائعاتِ والانتباهِ للعيالِ وعدمِ التَجوالِ قريبا من اماكنِ الاضطرابات.

من جهتهِ، توجهَ القنصلُ اللبناني الفخري في العاصمة كوتونو طوني الشاغوري إلى أبناءِ الجاليةِ لعدمِ الاقترابِ من المناطقِ المتوترةِ وتجنُبِ التظاهرات، ومتابعةِ الاخبارِ المحليةِ من مصادرَ موثوقة.

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الفترة الممتدة من 23/4/2019 و29/4/2019، عدة عمليات سلب سيارات من قبل عصابة مؤلفة من /3/ اشخاص ضمن محافظة جبل لبنان، وكانت العصابة تقوم على متن تلك السيارات بسلب الأشخاص ما بين منطقتي جونية وخلدة.

على الأثر، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من كشف هوية أفراد العصابة، حيث قامت قوة من هذا المكتب بتاريخ 30/4/2019 من توقيف الرأس المدبر لتلك العمليات في محلة مدخل مخيم صبرا، ويدعى:ل. ح. (مواليد عام 2001، سوري). في التحقيق معه، اعترف بإقدامه مع شخصين آخرين -العمل جار لتوقيفهما -، على سلب /5/ سيارات عمومية ضبطت جميعها، وسلب العديد من الأشخاص مستخدمين هذه السيارات.

وتعرف عليه عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله، واتخذوا صفة الادعاء الشخصي ضده، كما سلمت السيارات لأصحابها.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكورة الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 292724/01 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي: “بعد عملية رصد ومتابعة لفترة طويلة للمديرية العامة لأمن الدولة، لأحد أبرز وأخطر المطلوبين الفلسطيني جمال سمير أحمد العلي الملقب “جمال الطويل”، المطلوب بـ 33 مذكرة توقيف وخلاصات حكم وأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية، بجرائم خطيرة أهمها: الانتماء إلى عصابات إرهابية، قتل، إطلاق نار في اتجاه الأجهزة الأمنية والعسكرية بقصد القتل، خطف وغيرها.

وبعد تحديد مكانه، دهمت دورية تابعة لها، بناء على شارة القضاء المختص، المذكور على أطراف مخيم شاتيلا بهدف توقيفه، فبادرها بإطلاق النار عليها وأصاب أحد عناصرها في يده، ما اضطر عناصر الدورية إلى الرد على مطلق النار مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية عدة، نقل على اثرها الى “مستشفى المقاصد”، ثم ما لبث أن فارق الحياة”.

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طقس ربيعي متقلب يشهَده لبنان في هذه الأيام. وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحةِ الأرصاد الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً غائماً جزئياً مع انخفاضٍ اضافيٍ ومحدودٍ بدرجاتِ الحرارة في المناطقِ الجبليةِ والساحلية.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام