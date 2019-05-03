فنزويلا تتصدر محادثات لافروف وبومبيو يوم 6 ايار مايو في فنلندا- نائب وزير الخارجية الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 18:51

فنزويلا تتصدر محادثات لافروف وبومبيو يوم 6 ايار مايو في فنلندا- نائب وزير الخارجية الروسي

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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