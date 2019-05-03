مسيرة وطنية يوم الأحد في راشيا الفخار بدعوة من “القومي” والقوى الوطنية وجمعية نور وفاعليات تحت شعار: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2019 - 18:50

مسيرة وطنية يوم الأحد في راشيا الفخار بدعوة من “القومي” والقوى الوطنية وجمعية نور وفاعليات تحت شعار: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة