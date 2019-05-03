اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على فعاليات جمعة “الجولان عربية سورية”

أصيب 4 فلسطينيين بجراح مختلفة باعتداء قوات العدو الإسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة، التي تنظم اليوم الجمعة تحت عنوان “الجولان عربية سورية”.

وشرع المواطنون الفلسطينيون في التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع المحاصر، في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة “الجولان عربية سورية” بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

المصدر: فلسطين اليوم