إصابة 4 فلسطينيين بجراح مختلفة باعتداء قوات العدو الإسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 18:50

إصابة 4 فلسطينيين بجراح مختلفة باعتداء قوات العدو الإسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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