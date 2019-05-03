“التوحيد الاسلامي”: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية وكلام البعض لا يغير هذا الواقع

أكدت “حركة التوحيد الاسلامي” في لبنان على “لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

وأشارت الحركة في بيان لها الجمعة الى أن “أحدا لا يملك تغيير هذا الواقع وكلام بعض السياسيين لن يؤثر على انتماء هذه الارض فهي ارض لبنانية ويجب ان تعود بزوال الاحتلال عنها”.

من جهة ثانية، هنأت الحركة “اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك”، ودعت “الدولة الى معالجة سريعة وجادة للوضع الاقتصادي السيئ الذي يئن المواطن تحت وطأته”.

في سياق آخر، رفضت الحركة “السياسة الامريكية المتغطرسة، سواء عبر الحصار الاقتصادي على الجمهورية الاسلامية او من خلال التدخل السافر في شؤون الدول الخارجة على سياستها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام