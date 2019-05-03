خطيب جمعة طهران: النظام الاميركي أغبى نظام في العالم

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي، النظام الاميركي بانه أغبى نظام في العالم، مؤكدا استحالة التفاوض مع هذا النظام في الظروف الراهنة.

واشار آية الله خاتمي في خطبة صلاة جمعة طهران الى ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية يختلفون معها عقائديا وان ادعاءاتهم حول الارهاب وحقوق الانسان والانشطة النووية مجرد ذرائع.

واكد ان اميركا واذنابها هم رعاة الارهاب والارهابيين، وان ايران استطاعت خلال العقود الاربعة ان تحقق الانتصارات في صراعها مع اميركا وان تحط الهيمنة الاميركية في العالم.

واضاف: ان ترامب يشكو باستمرار من ان الشعب الايراني يهتف “الموت لاميركا”، الموت لاميركا يعني الموت لكم أنتم المتغطرسون، فنحن ليست لدينا مشكلة مع الشعب الاميركي.

المصدر: وكالة فارس