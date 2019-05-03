رئيس الوزراء المصري زار الرئيس بري: مستعدون لتقديم كل الدعم للبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق في عين التينة، وجرى البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس بري في حديث له بعد اللقاء “شرف كبير أن استقبل في هذا اليوم على أبواب شهر رمضان المبارك دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، هذه الزيارة التي اصطحب معه فيها أغلبية من اعضاء مجلس الوزراء المختصين بكل المجالات والمشاريع”، وتابع “كلنا يعلم كم يحتاج لبنان الى استثمارات عديدة تأتي من اخواننا وأشقائنا وخصوصا من الشقيقة الكبرى مصر”.

من جهته، قال مدبولي “شرف كبير لي ولزملائي الوزراء المصريين ان نكون بمعية دولة الرئيس بري، هذه الشخصية العربية العظيمة والمشهورة”، وتابع “تناقشنا في الشأن العربي وفي عدد من القضايا التي تهم الدول العربية”، واكد “استعداد مصر لتقديم كل الدعم للبنان”.

في سياق آخر، استقبل الرئيس بري وزير الشؤون الخارجية الاسباني جوسيب بوريل فونتيليس، وعرض معه العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام