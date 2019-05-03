جاريد كوشنر: “خطة السلام” لن تأتي على ذكر “حل الدولتين” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 17:02

جاريد كوشنر: “خطة السلام” لن تأتي على ذكر “حل الدولتين”

منذ 18 mins 3 May، 2019
أخبار موقع المنار

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